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Kırsalda ev yapmak isteyenlere mimarlık hizmeti Kozan Belediyesi’nden

ADANA HABERLERİ  | 15.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Büyükşehir Belediye yasasının verdiği imkanlar ile birlikte, kırsal mahallelerde tapulu arsalara yapılacak olan evlerin projesini Kozan Belediyesi olarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sunacaklarını açıkladı.Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Belediye Sineması’nda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Büyükşehir Belediye yasasının verdiği imkanlar ile birlikte, kırsal mahallelerde tapulu arsalara yapılacak olan evlerin projesini Kozan Belediyesi olarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sunacaklarını açıkladı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Belediye Sineması’nda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı toplantıda, kırsal mahallelerde yapılacak olan evlerin projesini Kozan Belediyesi olarak kendilerinin yapabileceğini söyledi. Başkan Özgan, yapılacak olan evlerde 5 ile 10 bin TL arasında bir mühendislik bedelinin olduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir yasasının verdiği imkanlar doğrultusunda Kozan Belediyesi olarak 7 ayrı proje hazırladıklarını bu tip proje üzerinde kırsal mahalle sakinlerine tapulu arsalarına ev yapacakları zaman proje çizimini ücretsiz bir şekilde yapacaklarını söyledi.
Kozan Belediyesi başkan yardımcısı Yaşar Gök, proje hakkında sunum yaparak muhtarlara bilgi verdi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, muhtarlar ile yaptığı toplantıda 2014 yılı Büyükşehir Yasası ile birlikte, kırsal mahallelere ev proje çizimini belediyelerin ücretsiz bir şekilde yapabileceğini ifade ederek, Türkiye’de bu hizmeti veren 2. şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Seçim vaatleri arasında da, bu sistemin uygulanması için vatandaşlara söz verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Özgan, mazbatayı aldıktan sonra teknik personel ile ilk toplantısında bu konuyu dile getirdiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Kazım Özgan; “Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız evlerini yapmak için zaten para harcıyorlar. Vatandaşlarımızın üzerindeki para yükünü almak için 5 ile 10 bin TL arasında değişen proje mühendislik bedelini almayacağız. Müteahhit hizmeti gerekiyor. O hizmette de 500 metrekarenin altında olduğu için kendileri yapacakları evin müteahhidi olabiliyorlar. Yapılacak işlemlerde şantiye şefi gerekiyor. Bu konuda Kozan’da bulunan mimar ve müteahhit arkadaşlarımıza rica edeceğim. Bu tür konu geldiğinde hesaplı kitaplı yapmaları konusunda yardımcı olmalarını isteyeceğim” dedi.

Başkan Özgan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en büyük sorunlardan birinin niteliksiz yapılar olduğunun altını çizdi. Yapılan betonarme evlerde kullanılan malzemelerden dolayı yaşanacak herhangi bir deprem karşısında yıkıldığında bir canın bedelini hiç kimse ödeyemez. Bu yapılar için para harcanıyor. Harcanan para mutlaka doğru yere harcanmalı” dedi.
Özgan, kırsal mahallelerde 200 metrenin altında ticari olmayan yapılarda ve tapulu arsalarda proje çizim hizmetini Kozan Belediyesi olarak 7 ayrı tip üzerinde vereceklerini ifade etti. 60 metrekare ile 200 metrekare arasında değişen 7 ayrı tipte vatandaşlar istediği projeyi çizdirebileceklerini belirtti.
Özgan, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının sorunlarını da dinledi. Ayrıca şantiye şefliği, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü kırsal ve merkez mahallerde yapılan çalışmaları anlatarak muhtarlara bilgi erdi.
Muhtarlar vatandaşlara projeleri anlatmak üzere bilgilendirilirken mahallerindeki eksiklikleri belediye başkanından talep ederek hizmet alım konusunda sıkıntılar yaşadıklarını kaydettiler. Muhtarlar Adana’nın 14 milletvekili olduğunu belediyelerin imkanlarının kısıtlı olması nedeni ile hizmet mağduru olduklarını kaydederek Adana’nın Kozan ilçesinin sahipsiz olduğunu kaydettiler.

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