Kırsalda yetenekleri keşfedilen çocuklar kick boksta madalya sayısını artırıyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/AYDIN ARIK - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Tepe Dicle Ortaokulunda dezavantajlı, okula devam sıkıntısı ile dersleri problem yaşayan öğrencilerin de aralarında olduğu kick boks takımı, 3 yılda 20 madalya kazandı.

Bismil ilçesinin kırsal Tepe Mahallesindeki Tepe Dicle Ortaokulunda 3 yıl önce beden eğitimi öğretmeni ve kick boks antrenörü Uğur Selçuk Öner, sporda yetenekli öğrencileri kick boksa yönlendirdi.

Öner'in dezavantajlı, okula devam sıkıntısı ve derslerinde problem yaşayan öğrencilerin de aralarında olduğu 10 kız ve erkek öğrenciden oluşturduğu takım, 3 yıl içerisinde Erzurum, Kütahya, Ordu, Çorum'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında ve Adana'daki Cumhuriyet Kupası yarışmasında 5 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile döndü.

Takım, mayıs ayında İstanbul'da 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek olan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası için çalışıyor.

Öner, AA muhabirine, 2019'da okulda göreve başlamasıyla beraber beden eğitimi derslerinde kick boks faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

"Okulumuzda devamsızlık çok fazla olduğu için ne yapabiliriz diye düşündük. Milli takım antrenörü olduğum için yapabileceğim en güzel şeyin çocukları spor yoluyla okula bağlamak olduğunu düşündüm. Veli desteği için köylere gittik." ifadelerini kullanan Öner, bu spor sayesinde çocukların okula bağlılıklarının daha da artığını belirtti.

Beden eğitimi dersinde öğrencileri yetenek taramasından geçirdiklerini, okulu terk etmeyi düşünen öğrencilerin de taramasını yaptıklarını anlatan Öner, yetenekli öğrencileri belirleyerek, okul takımı oluşturduklarını dile getirdi.

- "Bu çocuklarımızın her biri farklı köylerden geliyor"

Okulun deposunu spor salonuna çevirdiklerini ifade eden Öner, antrenmanların bir kısmını spor salonunda bir kısmını da açık alanda yaptıklarını anlattı.

Haftanın 6 günü düzenli antrenman yaptıklarını anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımızın her biri farklı köylerden geliyor. Spor sayesinde öğrencilerin okul ve hayata bakış açıları ile hedefleri tamamen değişti. Takım halinde okulumuz Türkiye şampiyonu oldu. Tabii bu bir köy okulunun başarısı. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. 2019'dan bu yana bu çocuklarımız Türkiye'de ulusal derecelerde toplam 20 madalyayı okulumuza kazandırdı."

- "Hedeflerini daha da yükseltmeye çalışıyorlar"

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Türkiye şampiyonasında sporcularının milli takıma seçilerek Avrupa ve Dünya şampiyonlarına katılmaya hakkı kazandığını aktaran Öner, şu an 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasına hazırlandıklarını, çalışmalarını yeni madalyalarla dönme üzerine yaptıklarını bildirdi.

Öner, "Çocukların hedefleri çok yüksek. Uluslararası yarışmalarda ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Bu çocuklarımızın hepsinin bir hedefi var. Hedeflerini daha da yükseltmeye çalışıyorlar. Bu bizim için gurur verici. Ama en önemlisi çocukların hayata sıkı bağlanması." diye konuştu.

- Salgında bile çalıştılar

Okul Müdürü Serhat Yektaş ise öğrencilerin yaklaşık 3 yıl önce okulu bırakma noktasına geldiğini, bunun için aileleriyle görüştüklerini ve kendilerini yeniden ikna edip okula kazandırdıklarını söyledi.

Yetenekli öğrencilerle okulda bir takım oluşturduklarını anlatan Yektaş, bu çocukların 3 yıl boyunca salgında bile ara vermeden spor yaptığını ve birçok başarıya imza attıklarına dikkati çekti.

Yektaş, "Çocuklardaki o cevheri gördük. Sporun yanı sıra derslerini de toparladılar." dedi.

- Ailesi ikna edilerek okula kazandırıldı

8. sınıf öğrencisi Melike Fidan da 5. sınıftayken okulu bırakma aşamasına geldiğini, ailesinin okula devam etmesini istemediğini anlatarak, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Öğretmenlerinin anne ve babasını ikna ettiğini ve okula devam etmesinin sağlandığını anlatan Fidan, öğretmenlerin çabasıyla okula kazandırıldığını kaydetti.

Katıldığı Türkiye Şampiyonasında çeşitli dereceler elde ettiğini bildiren Fidan, en büyük hedefinin uluslararası müsabakalarda ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu aktardı. Fidan, "Uğur öğretmenimiz sayesinde bu spora ve okuluma daha çok bağlandım." dedi.

8. sınıf öğrencisi Emin Kaya (13) da ileride milli takım antrenörü olmayı istediğini dile getirdi.

Türkiye'yi başarılarıyla uluslararası arenada gururlandırmak istediğini anlatan Kaya, "Bunun için de çok çabalıyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederim." ifadelerini kullandı.

