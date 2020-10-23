YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Kırsaldaki çocukların kitap eksiği gideriliyor

Kırsaldaki çocukların kitap eksiği gideriliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretime yönelik desteklerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretime yönelik desteklerini sürdürüyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan okullara okuma kitabı desteğinde bulunarak dezavantajlı öğrencilerin eğitimlerine katkı sunuyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 kütüphanede öğrencilere nezih bir ortamda araştırma ve çalışma olanağını sunarken ilçelerdeki ve kırsal mahallelerdeki okulların kitap eksiğini de gideriyor.
Kitaplara ulaşmakta güçlük çeken, öğrencilerin ayaklarına kadar gezici kütüphaneyle hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu seferki adresi Ceylanpınar merkez ve Muratlı kırsal Mahallesi oldu.
Şanlıurfa merkeze en uzak mesafede bulunan ilçede Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Muratlı İmam Hatip Ortaokulu, Muratlı İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Alpaslan İlkokulu, İMKB Ortaokul, Cengiz Topel İlkokulu, TOKİ ilkokul, Mevlana Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere okuma kitabı desteği verildi.
Ceylanpınar ilçesinde yapılan çalışmalardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden AK Parti ilçe Başkanı Halid Şimşek, "En değerli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Pandemi döneminde yapılan bu program daha da anlamlı oluyor. Ceylanpınar’ın kalkınması ve gelişmesi eğitimle olur. Bu destekten dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.
Kitaplarını alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkürlerini ilettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Sapunaru 2 maç yok
Sapunaru 2 maç yok
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı
Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:14
İkindi
15:17
Akşam
17:45
Yatsı
19:00

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

May Eczanesi
Haliliye
Uğur Eczanesi
Haliliye
Acar Eczanesi
Eyyubiye
Pınarbaşı Eczanesi
Karakopru
Sade Eczanesi
Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Karaköprü’de pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi
Karaköprü’de pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.