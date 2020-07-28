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Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 28.07.2020 08:48 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi, kurban kesim yerlerinin belirlendiğini açıkladı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği halka duyuruldu.Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi, kurban kesim alanlarının kullanılmasının istendiği açıklamada, "Kırşehir merkezi için kurban satış bölgesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Ticaret Borsasına ait canlı hayvan satış noktasıdır.

Kırşehir Belediyesi, kurban kesim yerlerinin belirlendiğini açıkladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği halka duyuruldu.
Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi, kurban kesim alanlarının kullanılmasının istendiği açıklamada, "Kırşehir merkezi için kurban satış bölgesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki Ticaret Borsasına ait canlı hayvan satış noktasıdır. Kurban kesim alanları ise Özbağ ile Çiçekdağı ilçe yolunda bulunan ve Organize Sanayi Bölgesi içindeki et kombineleri, Kuşdilli Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri olarak belirlenmiştir. Kurban kesiminin ardından çevre ve toplum sağlığı için hayvanların kan, atık ve iç organlarının cadde, sokaklara bırakılmaması, evcil ya da yabani hayvanlara verilmemesi, derin çukurlara gömülerek imha edilmesi gerekmektedir."denildi.

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