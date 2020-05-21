Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği, bayramda hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacağı uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Cuma, Cumartesi günü ile birlikte bayram süresince 10-15 derece sıcaklık düşüşü beklenmekte olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bugünden itibaren (21 Mayıs 2020 Perşembe) etkisini kaybederek Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca Kırşehir ve çevresinde hissedilir derecede (10 - 15 )derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, 22 Mayıs Cuma günü Kırşehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı, rüzgarın ise kuvvetli (40 - 60 kilometre saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 kilometre saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Beklenen sıcaklık değişimi, kuvvetli rüzgar ve yer yer görülebilecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir."

