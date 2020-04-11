Kırşehir Valisi Akın'dan "gönüllü sokağa çıkmama" daveti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent sakinlerini, büyükşehirler için ilan edilen sokağa çıkma yasağını gönüllü uygulamaya davet etti.

Sosyal medya hesabından "Evde kal Kırşehir" etiketiyle çağrıda bulunan Vali Akın, "Saygıdeğer Kırşehirli hemşehrilerim, sizleri büyükşehirler için ilan edilen sokağa çıkma yasağını ilimizde de gönüllü olarak uygulamaya davet ediyorum. Sağlığımız için 48 saat evde kalalım, birlikte başaralım." ifadelerine yer verdi.

Kırşehir'de, İl ve Kaman İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca iki gün arayla alınan karlarla kent merkezindeki Medrese ve Kervansaray mahallelerinde bulunan 3 bina ve Kaman ilçesine bağlı bir köyün mahallesi karantinaya alınmıştı.

