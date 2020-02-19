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Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.02.2020 08:50 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, AK Partili belediye meclis üyesi Hasan Kırışık’ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, "tasarlayarak canavarca hislerle adam öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar A.S, R.A, G.K, Ö.K, F.K.

Kırşehir’de, AK Partili belediye meclis üyesi Hasan Kırışık’ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, "tasarlayarak canavarca hislerle adam öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar A.S, R.A, G.K, Ö.K, F.K. K.K, M.D ve müşteki Mustafa Kırışık ile taraf avukatları katıldı.
Kayıp belediye meclisi üyesinin kardeşi müşteki Mustafa Kırışık ve avukatı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.
Hasan Kırışık’ın kaybolduğu tarihlerde sanıkların kullandığı telefonların HTS kayıtlarının gelmesinin beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Mayıs 2020’ye erteleyen heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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