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Kırşehir’de 18 bin 776 kişi ’kadına karşı şiddet önlemi’ eğitimi aldı

09.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında kadına karşı şiddetle mücadele için 18 bin 776 kişiye eğitim verdi.

Kırşehir’de 18 bin 776 kişi ’kadına karşı şiddet önlemi’ eğitimi aldı

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında KADES indirme sayısı toplam 14 bin 123, yıl içerisinde gelen toplam çağrı sayısı 943 oldu. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplam 18 bin 776 kişiye de farkındalık eğitimi verildi.

2023 yılında 779 sosyal medya hesabına siber suçlar, 119 sosyal medya hesabına da terörle iltisaklı olarak üzere çalışma yapıldı. SİBERAY projesi kapsamında başta öğrenciler olmak üzere 31 bin 795 kişiye de farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri verildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce 2023 yılında 134 okul çevresinde şok uygulamalar yapılarak, 524 araç sorgulandı ve bin 142 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığınca ise okullarda 4 bin 368 devriye yapılırken, denetlenen 2 bin 318 okul servis aracından 99’una cezai işlem uygulandı. Emniyetin 79, jandarmanın ise 21 okul irtibat ve koordinasyon görevlisi de bulunuyor.

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