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Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davul zurnalı davet

11.09.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davul zurnalı davet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) yöneticileri, davul zurnalı etkinlikle vatandaşları ve esnafı 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve bağlı odaların başkan ile temsilcileri, kaftan giyerek davul ve zurna eşliğinde caddelerdeki iş yerlerini ziyaret etti.

Esnaf ve sanatkarları 34. Ahilik Haftası kutlamalarına davet eden grup, esnafa Türk bayrağı, maske ve kolonya dağıttı, Ahi helvası ikram etti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edildiğini anımsattı.

Bu yıl Ahilik Haftası kutlamalarını daha görkemli, daha dolu geçirmek üzere çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Öztürk, "Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kırşehir halkını meydanlarda Ahilik bayramına sahip çıkarken görmek istiyoruz. Ahiliğin başkenti Kırşehir, Ahilik bayramının ev sahibi de Kırşehir halkıdır. Halkımız ve esnafımız da bizleri yalnız bırakmasın ve Ahiliğin merkezi olduğumuzu bir kez daha gösterelim." dedi.

Öztürk, pazartesi gününden itibaren ev ve iş yerlerinin bayraklarla süslenmesini isteyerek, "Perşembe günü de meydanlarda bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım." ifadesini kullandı.

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