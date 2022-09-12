YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

12.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlama programı kapsamında Ahi Evran Veli'nin türbesi ziyaret edilerek dua edildi, kortej yürüyüşü düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir hafta sürecek 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

Kutlama programı kapsamında Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve il protokolü, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Daha sonra mehter takımı eşliğinde Ahi Evran Külliyesi önünden Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki açılış programında konuşan Vali Buhara, toplumsal dayanışma, hizmette mükemmellik, dürüstlük, sabır, cömertlik, tevazu gibi Ahilik değerlerini hakkıyla yaşatan tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladığını belirtti.

Ahiliğin, bünyesinde barındırdığı değerler manzumesiyle bugün yalnızca bu topraklarda yaşayan insanlara değil, tüm insanlığa rehber olabilecek toplumsal model olduğunu vurgulayan Buhara, "Ahi Evran, bu şehre ruhunu üflemiştir. Bu sebeptendir ki bu şehrin ruhunda Ahilik vardır. Kırşehir olarak Ahi Evran-ı Veli gibi bir değere sahip olmaktan bahtiyarız." dedi.

Ahi Evran'ın yaptıklarının sadece Kırşehir'i değil bütün bir Anadolu'yu ve daha geniş coğrafyaları ilgilendirdiğini dile getiren Buhara, "O kurduğu Ahilik teşkilatıyla ve sahada verdiği mücadele ile Anadolu'nun Türklere yurt yapılmasında, bu coğrafyanın vatana dönüştürülmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir." diye konuştu.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan da Ahiliği yaşatmanın herkesin görevi olduğuna işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak bu misyonu üstlenmek, değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam edeceğiz. Ahi Evran Veli ve hakka yürümüş tüm Ahilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve çok sayıda öğrencinin de katıldığı programda, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamalarına esnaf davul zurna ile davet edildiKırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamalarına esnaf davul zurna ile davet edildi
İstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendiİstanbul'da "Hayat namazla güzeldir" etkinliği düzenlendi
Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldüTokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
12:45
İkindi
16:18
Akşam
19:05
Yatsı
20:24
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.