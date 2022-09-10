Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamalarına esnaf davul zurna ile davet edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de davul zurna eşliğinde ziyaret edilen esnaf, 35. Ahilik Haftası kutlamalarına çağırıldı.

Kırşehir merkezli 12-18 Eylül'de tüm illerde kutlanacak 35. Ahilik Haftası öncesinde Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ile oda başkanlarından oluşan heyet, Ahilik kaftanlarını giyerek, davul ve zurna ile kentteki esnafı gezdi.

Ahi helvası, Türk bayrağı ve kolonya hediye edilen Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddelerindeki esnaf, kutlamalara çağrıldı.

Öztürk, ziyaretlerin ardından Ahi Evran Külliyesi'nde yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde Ahilik Haftası kutlamaları birer gün kutlanıyor ama Kırşehir Ahiliğin merkezi olduğu için kutlamalar bir hafta sürecek ve dolu dolu geçecek. Ahilik Haftası Kırşehir'in meselesidir, bütün esnafı ve halkı davet ediyoruz, herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Her geçen yıl bizler çıtamızı artırıyoruz." dedi.

Araz ise haftanın Kırşehir ve tüm ülkedeki esnafa hayırlar getirmesini diledi.

Dalgalı da Ahilik Haftası'nda esnaftan dükkanlarına Türk bayrakları asmalarını isteyerek, "Bu yıl ilk kez kadın girişim kooperatiflerini kente davet ettik. Jandarma Genel Komutanlığınca bando gösterisi, mehter bölüğü konseri ve helikopter gösterisi yapılacak." diye konuştu.

