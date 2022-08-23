Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na davet edilenlere "Ahi Sancağı" veriliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası Kutlamaları'na davet edilen sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kuruluşlara "Ahi Sancağı" hediye ediliyor.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek 35. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, il genelinde 20 kurum ve kuruluşu ziyaret ederek, üzerinde Osmanlı Padişahı 2. Mahmud'un tuğrası ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler bulunan Ahilerin son sancağını takdim ediyor.

Dalgalı, AA muhabirine, yaklaşık 800 yıl önce Anadolu'dan dünyaya yayılan Ahiliğin toplumun tüm kesimlerince benimsenmiş medeniyet hareketi olduğunu söyledi.

Bu yıl kutlamalara her kesimden kuruluşun katılımını önemsediklerini belirten Dalgalı, aldıkları olumlu tepkilerden memnun olduklarını ifade etti.

Dalgalı, hedeflerinin 100'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu, meslek odası, özel ve resmi kuruluşu ziyaret ederek "Ahi Sancağı" vermek olduğunu dile getirdi.

Özellikle Kırşehir iş dünyasının Ahiliğe sahip çıktığına işaret eden Dalgalı, "Birçok büyük kuruluşumuzun yöneticileri Ahilik Haftası'ndaki kutlamalara sponsor olmayı kendileri teklif ediyor. Bu da Ahiliğe sahip çıktıklarını ve önemsediklerini gösteriyor. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.



