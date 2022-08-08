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Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

08.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki maden ocağı yakınında elektrik direğinde çalışma yapan Uygur T, henüz belirlenemeyen nedenle direkten düştü.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Uygur T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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