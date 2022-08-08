Kırşehir'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akçakent ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki maden ocağı yakınında elektrik direğinde çalışma yapan Uygur T, henüz belirlenemeyen nedenle direkten düştü.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Uygur T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz