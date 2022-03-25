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Kırşehir'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

25.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de eşini tabancayla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eşi Songül Ö'yü öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık B.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunması alınan B.Ö, eşinin aralarında çıkan kavgada tabancanın kazara ateş alması sonucu öldüğünü ileri sürerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten B.Ö, "Çocuklarım mağdur oldu. Ben psikolojik rahatsızlığı olan bir vatandaşım. Sürekli ilaç kullanıyorum. Pişmanım. "dedi.

Mahkeme heyeti, B.Ö'ye "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

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