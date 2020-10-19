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Kırşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere 300 tablet bilgisayar dağıtıldı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 13:35 | Son Güncelleme

Kırşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere 300 tablet bilgisayar dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, uzaktan eğitimde bilgisayar sıkıntısı yaşayan öğrenciler için hayırseverler ve belediyenin katkılarıyla 300 tablet bilgisayar dağıtıldı.

Kırşehir Belediyesinin öncülüğünde başlatılan kampanyada, 300 tablet bilgisayar, oluşturulan ekiplerle öğrencilerin evlerine bırakıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime katılmakta zorluk çeken çocuklar için bir süre önce kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya Kırşehir'den, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından hayırseverlerin katkı sağladığını anlatan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitim modelinde gerekli olan tablet ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz, bu konuda çok büyük mağduriyet yaşıyorlardı. Kırşehir Belediyesi olarak bu mağduriyetin giderilmesi için, başarısı ile Türkiye'de eğitimde marka kent olan Kırşehir'de, 'iyi bir eğitim bütün çocuklarımızın hakkı' diyerek başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde, bugün tabletlerimizi dağıtıyoruz. Tablet desteği ile ilgili belediyemize ciddi sayıda talep geldi. Şu an ancak taleplerin yüzde 20'sine cevap verebiliyoruz. Öğrencilerimizi en iyi tanıyan öğretmenleridir. Bu konuda öğretmen sendikalarımızdan destek aldık."

Belediyenin imkanları haricinde hayırseverlerin de büyük bir katkı sağladığını vurgulayan Ekicioğlu, "Bu konuda duyarlı davranarak öğrencilerimize tablet hediye eden hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

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