Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kırşehir-Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında işçi servisi ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Irak uyruklu H.A.M, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakımdaki tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Mustafa H. yönetimindeki sera işçilerini taşıyan 40 ABF 071 plakalı minibüsle Mehmet D. idaresindeki 38 NP 337 ve Hüsnü Ç'nin kontrolündeki 19 TR 705 plakalı otomobiller çarpışmış, olay yerinde servisteki sera işçilerinden Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan, Sabreen Ali Muhammed ile 19 TR 705 plakalı otomobildeki Murat Adıyaman hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.