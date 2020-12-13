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Kırşehir’de karı koca evlerinde ölü bulundu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kabaklı köyünde ikamet eden Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen’den (70)’ den bir süre haber alamayan yakınları, Jandarma ekiplerine haber verdi.Köye giden jandarma, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kabaklı köyünde ikamet eden Mehmet Ali (70) ve eşi Medine Şen’den (70)’ den bir süre haber alamayan yakınları, Jandarma ekiplerine haber verdi.
Köye giden jandarma, Şen çiftinin hareketsiz halde yattığı görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekibi, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Ali ve Medine Şen’in cesetleri, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından otopsi için Ankara’ya gönderilmek üzere Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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