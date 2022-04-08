YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de kayıp genci arama çalışmalarına helikopter desteğiyle devam edildi

Kırşehir'de kayıp genci arama çalışmalarına helikopter desteğiyle devam edildi

08.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de kayıp genci arama çalışmalarına helikopter desteğiyle devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 15 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, helikopter desteğiyle sürdürüldü.

Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, kayıp Hasan Aydoğan'ın nehre atıldığı Kortulu köyü çevresinden Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve teknik ekibin yer aldığı uçuşta, nehir ve göl yüzeyi ile Kortulu, Toklumen, Savcılı Büyükoba köylerinin sahil kısımları tarandı.

Öte yandan, jandarma ve polis su altı arama timleri, çevre illerden gelen AFAD ekipleri, UMKE ekibi ve yerel unsurlardan balıkçıların katılımıyla Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönünde ve Sarıyahşi Köprüsü ayaklarında da arama yapıldı.

- Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyorEdebiyat öğretmeni, gönül verdiği hat ve tezhibi gençlere öğretiyor
Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklamaKütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacakKarasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

Kırşehir Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:11
Öğle
12:50
İkindi
16:28
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.