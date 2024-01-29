YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de kazanlar yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Kırşehir'de kazanlar yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

AA AA
29.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Valiliği tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan aşevinde hazırlanan yemekler, hasta, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kent merkezindeki aşevinde haftanın 5 günü büyük kazanlarda hazırlanan çorba, sulu yemek, pilav veya tatlı, hijyenik ortamda paketlenerek ekiplerce 14 mahalle ve bir beldede ailelere teslim ediliyor.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, devletin imkanlarıyla yine devletin şefkat elini vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Özellikle yemek yapma imkanı olmayanlar, hasta, engelli ve yaşlıların evlerine kadar yemeklerin hazırlanarak götürüldüğünü anlatan Buhara, haftada 5 gün çorba, ana yemek, pilav gibi yiyeceklerin vakumlu şekilde paketlendiğini dile getirdi.

14 mahalle ve 1 beldedeki hizmet ağını daha da genişletmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Buhara, "1000 vatandaşımıza bu hizmeti veriyoruz. İnşallah imkanlar dahilinde devletimizin de desteğiyle bu çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz. İlçelerimizde de benzeri çalışmalar yapıp vatandaşlarımızla buluşturmak, devletin şefkat elini her yerde hissettirmek istiyoruz. Burada ustalarımız, çalışan arkadaşlarımız özenli ve gayretli bir şekilde emek veriyorlar." diye konuştu.

"DEVLETİMİZLE GURUR DUYUYORLAR"

Buhara, alicenap bir millet olduklarını, özellikle yaşlıların hizmetten memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Devletimizle gurur duyuyorlar. Defaatle duyduk ki çok ciddi anlamda bir memnuniyet var. 'Allah razı olsun' diyorlar ve bunu da demeye devam ediyorlar. Biz de bunları duymaktan çok mutluyuz. Nihayetinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hareket eden bir devletin temsilcileriyiz. İnsanımızın memnuniyetini duymaktan, hissiyatlarına şahit olmaktan gerçekten mutlu oluyoruz. Bu bizi daha çok çalışmaya ve gayret etmeye motive ediyor."

Aşevinin usta aşçısı Ziya Ulutaş ise ihtiyaç sahiplerine tamamen hijyenik ortamda, gıda güvenliği ve iş sağlığına uygun şekilde lezzetli yemekler yaptıklarını ifade etti.

Menülerinin aylık belirlendiğini ve aynı yemeği bir ay içinde tekrar sunmadıklarını aktaran Ulutaş, şunları kaydetti:

"Menümüz, gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından incelenerek kolesterol ve yağ oranlarına dikkat edilip, evine götürdüğümüz ihtiyaç sahiplerinin de sağlık durumları göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Örneğin mercimek çorbası, ekşili köfte, bulgur ve pirinç pilavları, sütlaç, Kemalpaşa, irmik ve un helvası gibi ürünler yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar çok çeşit yapıp, memnuniyet sağlamaya çalışıyoruz. Geri dönüşler de çok iyi. İhtiyaç sahiplerinden devamlı hayır dualar alıyoruz, yemeklerden memnun olduklarını iletiyorlar. 'Allah devletimize milletimize zeval vermesin' diyorlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldıVan'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
AFAD, dağda mahsur kalan 4 genci kurtardıAFAD, dağda mahsur kalan 4 genci kurtardı
Büyükçekmece Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’nde kayıtları başladıBüyükçekmece Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’nde kayıtları başladı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Valiliği aşevi engelli hasta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yaşlı yemek

Kırşehir Namaz Vakitleri 29 Ocak Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:01
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Pazartesi

Erdem eczanesi
Kaman
Zeynep eczanesi
Merkez
Dilek eczanesi
Merkez
Emin eczanesi
Mucur
Tümünü Göster
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.