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Kırşehir'de kestiği kavak ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti

27.07.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de kestiği kavak ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kestiği kavak ağacı üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşker köyünde yaşayan Eşref Morgan'ın (69) kestiği kavak ağaçlarından biri üzerine devrildi. Durumu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri, Morgan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Morgan'ın cesedi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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