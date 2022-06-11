Kırşehir'de Kızılırmak'ta bulunan ceset toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan ve Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında cesedi bulunan Hasan Aydoğan (21) köyünde toprağa verildi.

Bölgede çobanlık yapan Hızır İlyas Aydemir'in ihbarıyla 9 Haziran'da bulunan cesedin Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelenmesinde, 77 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

Aydoğan'ın cesedi otopsi işlemlerinden sonra ilk olarak kız arkadaşı Şeyma Demir'in Akçaağıl köyünde bulunan mezarına, ardından merkeze bağlı Dedeli köyüne getirildi.

Aydemir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Aydoğan'ın yakınları cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü. Namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, baba Sedat Aydoğan ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sadık Gülecen, daha önce Kızılırmak'ta cenazesi bulunan Şeyma Demir'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu. Olaydan 77 gün sonra ise Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında Hasan Aydoğan'ın cesedine ulaşılmıştı.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

