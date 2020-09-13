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Kırşehir'de Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kırşehir'de Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Aksaray ve Ankara'dan gelen dalgıç ekipleri, Hirfanlı Barajı'nın kapaklarının kapatılması ve su seviyesinin düşürülmesinin ardından farklı alanlarda dalışlar yaptı.

Yapılan çalışmanın ardından 19 yaşındaki Mehmet Çiçek'in cansız bedeni, suda kaybolduğu yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu.

Ceset, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kent merkezine bağlı Değirmenkaşı köyüne patates toplamak için gelen mevsimlik işçilerden Mehmet Çiçek, dün girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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