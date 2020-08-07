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Kırşehir’de, kontrollü sosyal hayat hayat denetimleri sürdürülüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile korona virüs salgını denetimleri Vali İbrahim Akın başkanlığında devam ediyor.İçişleri Bakanlığının 81 valiliğe gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında Kırşehir’de geniş kapsamlı bir denetleme gerçekleştiriliyor.

Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile korona virüs salgını denetimleri Vali İbrahim Akın başkanlığında devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 81 valiliğe gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında Kırşehir’de geniş kapsamlı bir denetleme gerçekleştiriliyor. Ankara Caddesinden başlayıp Terme Caddesine kadar devam eden denetimden sonra Vali Akın başkanlığında Kentpark ve civarında yer alan işletmelerde denetim gerçekleştirildi. İl yöneticileri ile birlikte yürütülen denetim sırasında esnaflara ve vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali İbrahim Akın, kamuoyunun duyarlılık seviyesini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla denetimlerin yapılacağını söyledi. Yaptıkları denetimlerde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ettiklerini belirten Vali Akın, “Salgınla mücadelenin en etkili 3 kuralı maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve hijyendir. Gerçekleştirdiğimiz denetlemelerde de vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan bu kurallara riayet etmelerini istedik" dedi.
Kontrollü normale dönüşle birlikte insanların da rehavete kapıldıklarını anlatan Vali Akın, "Kontrollü sosyal hayat dönemine girdiğimiz bu süreçte insanlarımız salgınla mücadelede rehavete kapıldı. Ancak, korona virüs tehlikesi henüz geçmiş değil ve salgınla mücadelemiz devam etmektedir. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bütün illerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının katılımıyla korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak üzere sahadayız. Bu denetlemede salgınla mücadelemizin devam ettiğini, rehavete kapılmadan belirlenen kurallara mutlaka riayet edilmesi gerektiğini insanlarımıza hatırlatıyoruz" diye konuştu.
Korona virüs denetimi, Kentpark ve etrafındaki iş yerlerini denetlenmesi, işletme sahipleri ve vatandaşlara maske mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunması ile sona erdi.

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