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Kırşehir'de Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı dolayısıyla program düzenlendi

02.08.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de "2023 Mevlana Yılı" ve Hazreti Mevlana'nın "750. Vuslat Yıl Dönümü" kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenledi.

Kırşehir'de Mevlana'nın 750. Vuslat Yılı dolayısıyla program düzenlendi

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı, Kırşehir Belediyesi ortaklığında Hazreti Mevlana'nın "750. Vuslat Yıl Dönümü" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Mevlana'nın hayatı, fikirleri ve eserleri anlatıldığı programda Türk Tasavvuf Musikisi ve semazen gösterisi de yapıldı.

Semazen başı Muhammed Ali Şahin, konuşmasında, Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad ettiklerini, Türk tasavvuf musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi icrası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Program sonunda Şahin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a Mevlana kavuğu hediye etti.

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