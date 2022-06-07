Kırşehir'de müzik temalı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçlandı

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de düzenlenen müzik temalı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında başlatılan yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için başkanlık makamında tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, birinci Ahmet Çiçek, ikinci Duygu Beratiye Acı ve üçüncü Ayşe Gökoğlu'na ödüllerini takdim etti.

Ekicioğlu, murano cam sanatı tekniği ile yapılan zurna figürünün yarışmada birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Kırşehir'in kültür ve tarih zengini bir kent olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran Veli, Aşık Paşa ve Süleyman Türkmani türbeleri, Kalehöyük gibi önemli tarihi ve müzik kültürü başta olmak üzere kültürel değerlerini tanıtmak, şehrimize gelen ziyaretçilerin, yarışmanın konusu bağlamında şehrimizden edindikleri anı ve deneyimleri hatırlatmak amacıyla hediyelik eşya tasarım yarışması düzenledik. Yapılan başvurular ve değerlendirme sonrası ödül alan herkesi kutluyor, emeği bulunanlara da teşekkür ediyorum".

