YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de müzik temalı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçlandı

Kırşehir'de müzik temalı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçlandı

07.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de müzik temalı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçlandı

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de düzenlenen müzik temalı Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında başlatılan yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için başkanlık makamında tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, birinci Ahmet Çiçek, ikinci Duygu Beratiye Acı ve üçüncü Ayşe Gökoğlu'na ödüllerini takdim etti.

Ekicioğlu, murano cam sanatı tekniği ile yapılan zurna figürünün yarışmada birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Kırşehir'in kültür ve tarih zengini bir kent olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran Veli, Aşık Paşa ve Süleyman Türkmani türbeleri, Kalehöyük gibi önemli tarihi ve müzik kültürü başta olmak üzere kültürel değerlerini tanıtmak, şehrimize gelen ziyaretçilerin, yarışmanın konusu bağlamında şehrimizden edindikleri anı ve deneyimleri hatırlatmak amacıyla hediyelik eşya tasarım yarışması düzenledik. Yapılan başvurular ve değerlendirme sonrası ödül alan herkesi kutluyor, emeği bulunanlara da teşekkür ediyorum".

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendiOrta Kızılırmak Vadisi'nde yüksek verimli 25 kuru fasulye çeşidi adayı belirlendi
Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybettiÇanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandıTokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Kırşehir Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:43
Akşam
20:14
Yatsı
21:56
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki kemikler paramparça oldu! Son hali inanılmaz

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.