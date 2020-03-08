Kırşehir’de otomobilin devrildi: 1 ölü

Kırşehir’de, otomobilin devrilmesi ile meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kuşdilli Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesinde meydana geldi. Mustafa Mert (42) idaresindeki 40 AAP 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

