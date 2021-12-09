Kırşehir'de ozon, kupa ve akupunktur tedavileriyle hastaların yaşam konforu artıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde ozon, kupa ve akupunktur uygulamalarıyla başta Kovid-19 rahatsızlığı geçirenler olmak üzere hastaların yaşam konforu artırılıyor.

Halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, astım, tat, koku kaybı, fibromiyalji, migren, bel ve boyun ağrıları, diyabet ve cilt lezyonları gibi rahatsızlıklarda, hastalık türüne göre merkezde her ay ortalama 80-100 seans arası ozon, 50'şer seans da kupa ve akupunktur tedavileri uygulanıyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde görev yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Esat Yücel, AA muhabirine, son dönemde popüler hale gelen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını aktif bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

Yücel, hastaların yaşam konforunda ciddi iyileşme gözlemlediklerini belirterek, "Bu tedavilere Kırşehir ve çevre illerden yoğun talep var. Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Ankara'dan hastalarımız tedavi için gelmekte." dedi.

Kovid-19 rahatsızlığı geçirenlerin yaşam konforunu yükseltemeye yönelik tedavi uyguladıklarını anlatan Yücel, şöyle konuştu:

"Bu enfeksiyonu geçirenlere tedavi sonrası ozon ve kupa terapileri uyguluyoruz. Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı gelişen halsizlik, yorgunluk, baş ağrıları, nefes darlığı, tat, koku kaybı, eklem ağrıları, konsantrasyon bozuklukları ve kronik yorgunluk gibi şikayetleri ozon terapileriyle tedavi ediyoruz. Bu tedavilerden yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Bu uygulamaların, hastaların hayat konforunu artırdığını gözlemliyoruz."

Yaklaşık 4 ay önce Kovid-19'a yakalanan, tedavi sonunda eklem ağrıları, nefes darlığı, tat, koku kaybı şikayeti devam eden bir hastada başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Yücel, "Hastaya haftada 2 seans ozon terapi uyguladık. 12 seansa tamamladık. Uygulamalardan sonra hastanın şikayetleri belirgin düzeyde geriledi. Bu seanslardan sonra hastanın hayat kalitesinde düzelmeler olduğunu gördük." diye konuştu.

Tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılan merkeze ilginin her geçen gün arttığı vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Diyabet hastaları, migren, fibromiyalji, kronik halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi rahatsızlıklarda, cilt lezyonlarında, alerji öyküsü olanlar, astım ve KOAH şikayeti olanlarda ozon terapiden yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Gerek klinik olarak gerekse laboratuvar parametrelerinde iyileşmeler görüyoruz. Kupa tedavisini ise bel ve boyun ağrılarında, baş ağrılarında, sırt ağrılarında, fibromiyalji hastalığında, bel ve boyun fıtıklarında, huzursuz bacak sendromu gibi hayat kalitesini düşüren bazı rahatsızlıklarda, diyabette, hipertansiyonda uygulamaktayız. Akupunktur tedavilerinin de en çok migren, obezite, disleksi gibi şikayetlerde etkin olduğunu gözlemlemekteyiz."

