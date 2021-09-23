Kırşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kırıkkale'ye giden Şammaz Özkaya idaresindeki 06 SCJ 01 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Benzer köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta bulunan Safire Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Firdevs Ünal, Yağız Eşref Ünal ve Eylül Ünal, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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