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Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

01.02.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de telefonda kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini asker olarak tanıtan ve adının suça karıştığını, evinde bulunan altınları teslim etmesi gerektiğini söyleyen zanlılarca dolandırıldığını belirten R.S, jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi tarafından yapılan araştırmada, zanlıların Adana'da oldukları tespit edildi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yapılan operasyonda şüpheliler V.C, F.Ş. ve T.Ö, gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde 54 bin 225 lira ve 1500 avro ele geçirildi.

Kırşehir'e getirilen 3 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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