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Kırşehir'de vatandaşını öldüren Afganistan uyruklu sanık hakim karşısına çıktı

26.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de vatandaşını öldüren Afganistan uyruklu sanık hakim karşısına çıktı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla vatandaşını öldüren Afganistan uyruklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.V, taraf avukatları ve tanık S.N.A. katıldı.

Tercüman eşliğinde savunması alınan A.V, Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye geldiğini, Kırşehir'de kağıt toplayıcılığı yaptığını söyledi.

Öldürdüğü vatandaşı Serdar Arap ile 1,5 yıldır tanıştığını ve apartman komşusu olduklarını belirten A.V, ailecek görüştükleri maktulün eşine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Olay günü Ahi Stadyumu yanındaki boş arazide kavga ettiklerini anlatan V.A, kağıt toplamada kullandığı aracından aldığı bıçakla maktulü öldürdüğünü, olaydan sonra polisi arayarak teslim olduğunu aktardı.

Yaklaşık 7 aydır tutuklu olduğunu anlatan V.A, tahliye ve beraatini istedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi S.N.A, ölen kişinin tehdit ve şantajla üç defa kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Kırşehir'de 5 Mart 2021'de Afganistan uyruklu iki kişinin bıçaklı kavgasında Serdar Arap yaşamını yitirmiş, V.A. ise tutuklanmıştı.

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