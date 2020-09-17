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Kırşehir'de "Yılın Ahisi" ödülü sahibini buldu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 17.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kırşehir'de "Yılın Ahisi" ödülü sahibini buldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de "Yılın Ahisi" ödülü, sahibine şed kuşatılarak takdim edildi.

33. Ahilik Haftası kapsamında tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen törende, Kırşehir'de yılın Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Ahilik duası yapıldı, Ahi Evran Veli'nin hayatı, mutasavvıf kişiliği ve esnaf teşkilatlanmasında yaptığı çalışmalardan bahsedildi.

Törende Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yılın Ahisi seçilen saraçlık ustası Mehmet Eroğlu'nu şed kuşatarak ödülünü takdim etti. Yılın kalfası mobilyacı Ahmet Kaya, ödülünü AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli'den aldı. Yılın çırağı oto elektrikçisi Mehmet İnan'a ise ödülünü Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu verdi.

Ödül törenin ardından söz alan Mehmet Eroğlu, kendisine verilen altın ödülünü, mesleklerinde daha başarılı olmalarını teşvik etmek amacıyla yılın kalfası ve çırağına hediye etti. Protokol üyeleri, örnek hareketinden dolayı Eroğlu'nu tebrik etti.

Vali Akın ve beraberindekiler, törenin ardından esnafı ziyaret ederek Ahilik duası ve öğütlerinin yazılı olduğu kitapçık ile maske ve kolonya hediye etti.

Programdan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akın, "33. Ahilik Haftası kapsamında Ahilik duası ve şed kuşatarak yılın Ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerini takdim ettik. Yılın Ahisi'ni, kalfasını ve çırağını tebrik ediyorum. Mesleklerinde başarılarının devam etmesini diliyor, onların diğer esnafımıza da örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise Ahilik geleneğinin en temel unsurlarından olan Ahilik duası ile esnafa hayırlı işler temennisinde bulunduklarını söyledi.

Yılın Ahisi, kalfası ve çırağına ödül vererek Ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erkan, Ahiliğin yaşatılması, tanıtılması ve daha fazla kitlelere ulaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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