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Kırşehir'deki ceviz bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi

24.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen: - "Ekipler tarafından keşif ve incelemeler yapıldı. Onlardan aldığımız bilgilerle don zararının rakımı düşük, çukur yerlerde ve çeşit seçiminden kaynaklı olduğu belirtiliyor" - Ceviz üreticisi Necip Dinçer: - "Ocak ayındaki soğuk, erkek çiçeklerde çok büyük hasar yaptı. Hepsini öldürdü"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de, ocak ve martta etkili olan zirai don nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş bekleniyor.

Coğrafi işaretle tescillenen Kaman ilçesindeki cevizin yanı sıra merkez, Mucur, Akpınar, Akçakent, Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde kapama bahçelerin sayısı her yıl artıyor.

Yaklaşık 26 bin dekar ceviz bahçesi bulunan kentteki ekili alanlar, bu yıl ocak ve marttaki zirai dondan olumsuz etkilendi.

Geçen yıl 4 bin 500 ton ceviz üretilen kentte bu yıl rekoltede, zirai don nedeniyle yüzde 10-20 arasında düşüş bekleniyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, ceviz bahçelerinde incelemeleri sürdürdüklerini belirtti.

Sigorta yaptıran çiftçilerin TARSİM Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulunabileceğini dile getiren Seçen, "Ekipler tarafından keşif ve incelemeler yapıldı. Onlardan aldığımız bilgilerle don zararının rakımı düşük, çukur yerlerde ve çeşit seçiminden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Genel olarak baktığımızda cevizde çok fazla zarar olmadığını görüyoruz." dedi.

Seçen, çukur yerlere kurulan ceviz bahçelerine uygun ürün çeşidinin seçilmesi gerektiğine işaret ederek bu konuda talepte bulunan çiftçilere yardımcı olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de 2022 yılı itibarıyla Kaman'da 21 bin dekar ceviz bahçesi bulunduğunu ifade etti.

Zirai donun özellikle "don çukuru" olarak tabir edilen dere içleri ve vadilerdeki ağaçlarda verim kaybına yol açacağını belirten Gökalp, donun ceviz ağaçlarının ilk tomurcuk döneminde yaşandığına dikkati çekti.

- "Soğuk, erkek çiçeklerde çok büyük hasar yaptı"

Mucur ilçesinde 70 dekar ceviz bahçesinde, 1500'ün üzerindeki ağaçla üretim yapan Necip Dinçer de bulundukları bölgede özellikle 29 Ocak'ta sıcaklığın sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ceviz ağaçlarının uyku döneminde zarar gördüğünü dile getirdi.

Dinçer, yerli ceviz çeşitlerinin yabancı çeşitlere göre dondan daha fazla zarar gördüğünü kaydetti.

Mayısta "don çukuru" olarak tabir edilen dere içi ve vadilerdeki ceviz bahçelerinde, boyu 10 santimetreye kadar uzaması gereken erkek çiçeklerin ya kuruduğuna ya da kısa kaldığına dikkati çeken Dinçer, "Ocak ayındaki soğuk, erkek çiçeklerde çok büyük hasar yaptı. Hepsini öldürdü. Yerli cevizlerde uç sürgünleri yandı. Yabancı çeşitlerde çok fazla zarar yok ama onlarda da tozlaşma eksikliğinden dolayı bu sene verim düşük olacak. Gözümüzle bunu görüyoruz." diye konuştu.

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