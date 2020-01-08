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  4. Kırşehir'deki tarihi değirmen korumaya alındı

Kırşehir'deki tarihi değirmen korumaya alındı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 08.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Merkeze bağlı Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında, harabe halde olan ve "Nasuh'un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına girdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" kapsamına alındı.

Merkeze bağlı Kuruağıl ve Değirmenkaşı köyleri arasında, harabe halde olan ve "Nasuh'un değirmeni" adıyla da bilinen değirmen, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Çavuşlu Höyüğü'nün eteğinde bulunuyor.

Köy sakini 83 yaşındaki Ekrem Karaca, AA muhabirine, değirmenin, yapılan yeni düzenlemeyle Kuruağıl köyü sınırlarında kaldığını söyledi.

Değirmenin sahibi Nasuh efendinin, dayısı olduğunu anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Değirmen, biz doğmadan önce çalışırmış. Nasuh efendi ile biz akrabayız. Dayım, değirmeni yaptırarak işletmeye başlamış. 83 yaşımdayım. Ben değirmenin çalıştığını görmedim. O zamanlardan boş kaldı. Babalarımız, dedelerimiz Nasuh'un değirmeni derler."

Öte yandan, Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Kırşehir Müze Müdürü Süleyman Tunç, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edilen yaklaşık 150 yıllık değirmenin kalıntılarında incelemede bulundu.

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Kırşehir korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı Tarihi Su Değirmeni

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