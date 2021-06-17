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Kırşehir'in yöresel yemeği "çirleme" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

17.06.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in yöresel yemeği "çirleme" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Kırşehir'in yöresel yemeği "çirleme" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

KIRŞEHİR (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumunun, Kırşehir'in yöresel yemeği "çirleme"yi coğrafi işaret belgesiyle tescil etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yöresel çirleme yemeğine coğrafi işaret belgesi almak için oda olarak 2020 Mayıs ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ettiklerini belirtti.

Yemeğin tarifi ve Kırşehir yöresine ait olduğuna yönelik kanıtları içeren başvurunun ardından yapılan değerlendirmenin sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, Kırşehir'in üçüncü yöresel yemeğine de tescil belgesi alındığını dile getirdi.

Yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak ve kentin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunmak gibi birçok amaca hizmet edecek bu güzel haberi, tüm Kırşehir halkı ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yılmaz, "Kırşehir’in Özbağ kasabasında yapılan çirleme, düğünlerde pişirilen, kayısı kurusu ile etin bir arada kullanıldığı, kendine has üretim tekniği ile dikkati çeken bir yemek. Projemize katkı sunan, başvuru aşamasından dokümanların hazırlanmasına kadar emeği geçen takım arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kırşehir'in yöresel "çullama" yemeği ile "höşmerim" tatlısının da daha önce coğrafi işaret tescil belgesi aldığını anımsattı.

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