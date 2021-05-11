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Kırşehirli hayırsever kadınlar, bir mahallede bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı

11.05.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehirli hayırsever kadınlar, bir mahallede bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hayırsever kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi kent merkezindeki bir mahallede bulunan bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Aralarında para toplayan 37 kadın adına Taliha Sin, Kındam Mahallesi'ndeki bir bakkala giderek, veresiye defterini satın aldı, tüm borçları sildi.

Sin, AA muhabirine, borcu olan vatandaşları rencide etmeden, "zimem" geleneğini yaşatmak için kadınlarla "Damlaya damlaya göl olur" sloganıyla kampanya yürüttüklerini söyledi.

Destek olan 37 kadın ve çevrelerindeki kişilerden imkanlarına göre yardım topladıklarını ve Ramazan Bayramı öncesi veresiye borçlarını kapatmaya çalıştıklarını anlatan Sin, "Yardım yapan herkesten Allah razı olsun. Ciddi bir katılım oldu, projeye destek verenlerin büyük bir çoğunluğu ev hanımlarından oluşuyor. Pazar parasından, kendi harçlıklarından arttırarak yardım yaptılar. Günlerdir araştırarak dar gelirlilerin yaşadığı bölgeyi seçmeye çalıştık. İki senedir kadınlarla birlikte yaptığımız bu projeyi uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Bakkal işletmecisi Güldane Koçak da "Hayırseverler geldi, veresiye defterini alarak herkesin borcunu kapattı. Hepsine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun onlardan. Bu sayede ihtiyaç sahipleri de bayrama huzurlu ve sevinçli girecek." diye konuştu.

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