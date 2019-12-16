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Kış hastalıklarından korunmanın en önemli yöntemi aşı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar, grip, nezle, zatürre hastalıklarından korunmamaya bağlı ölümlerin ortaya çıkabileceğini belirterek, bu tür hastalıklardan korunmanın en önemli yönteminin aşı olduğunu belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kış Hastalıkları” Paneli GAÜ Milenyum Senato Hall’de gerçekleşti. Panalde grip,nezle, zatüre ve bunlara bağlı gelişen ileri derecelerdeki hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

KIŞ HASTALIKLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Panelde konuşan GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar ; Grip, nezle, zatürre hastalıklarından korunmamaya bağlı ölümlerin ortaya çıkabileceğini belirterek; bu tür hastalıklardan korunmanın en önemli yönteminin aşı olduğunu belirtti.

Çocuklarda kış hastalıkları ve korunma yönetmelerinden bahseden GAÜ Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli;

“Sağlıklı bir birey hasta olan biri ile tokalaşmak, sarılmak gibi yakın temas halinde bulunuyorsa onunda hasta olma olasılığı yüksektir. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha düşük olduğu için erken grip aşısı çok önemlidir. Kış hastalıklarından korumanın bir diğer yolu bol bol C vitamin almak ve doğru beslenmeden geçer” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hakkında konuşan Güllüelli; “Normal doğum, ilk altı ay anne sütü , aşıların zamanlı ve doğru bir şekilde yapılması, bol sebze meyve ile vitamin takviyesi yapılması kişiyi kış hastalıklarından korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi. Yetişkin bireylerin kış hastalıklarından nasıl korunmaları gerektiği hakkında konuşan GAÜ Smart Health Life Center doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler; H5N1, H1N1 virüsleri için gerekli olan aşıları , aşıların ne zaman yapılacağını ve aşıların yan etkilerini dile getirdi. Ayrıca grip ve grip komplikasyonlarına da değindi.

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Anahtar Kelimeler:
kış hastalıkları kış bağışılık bağışıklık sistemi

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