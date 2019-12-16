Kış hastalıklarından korunmanın en önemli yöntemi aşı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kış Hastalıkları” Paneli GAÜ Milenyum Senato Hall’de gerçekleşti. Panalde grip,nezle, zatüre ve bunlara bağlı gelişen ileri derecelerdeki hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

KIŞ HASTALIKLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Panelde konuşan GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar ; Grip, nezle, zatürre hastalıklarından korunmamaya bağlı ölümlerin ortaya çıkabileceğini belirterek; bu tür hastalıklardan korunmanın en önemli yönteminin aşı olduğunu belirtti.

Çocuklarda kış hastalıkları ve korunma yönetmelerinden bahseden GAÜ Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli;

“Sağlıklı bir birey hasta olan biri ile tokalaşmak, sarılmak gibi yakın temas halinde bulunuyorsa onunda hasta olma olasılığı yüksektir. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha düşük olduğu için erken grip aşısı çok önemlidir. Kış hastalıklarından korumanın bir diğer yolu bol bol C vitamin almak ve doğru beslenmeden geçer” dedi.