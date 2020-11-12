Kış öncesi asfalt çalışması

Erzincan’da kar yağmadan önce ağırlık verilen asfalt çalışmalarında sona gelindi. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler zemin hazırlığını yaparak asfalt serme işlemi gerçekleştirdi.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinde sürdürdükleri asfalt çalışmalarını bitirdi. 3 bin 600 ton sıcak asfalt kullanılarak 2 bin 100 metre uzunluğunda asfalt çalışması yapılan caddede çalışmalar sona erdi.

“Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da asfalt çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ile birlikte yerinde inceledi.

Başkan Aksun burada yaptığı açıklama; “Kavakyolu yerleşkemizde çeşitli aksamalar çeşitli engeller oluşmuştu burayı söktük yeniden asfaltını döktük. Çok şükür bugün inşallah tamamlıyor olacağız. Daha önceden de ifade ettik Erzincan’ımızın her yerleşkesinde bu tür asfalt ihtiyacı olan yerlere mutlaka yeniden asfalt döküp halkımızın hizmetine sunacağız. Memleketin kaynaklarını doğru, rantabl bir şekilde kullanarak halkımızla bütünleştireceğiz. Allah nasip ederse Kavakyolu yerleşkemizdeki çalışmanın ardından Kemah yolu olarak bilinen Taşçı Konağı yolunun asfaltını dökeceğiz. Erzincan’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



