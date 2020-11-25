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Kış ortasında karpuz yetiştirdiler

MANİSA HABERLERİ  | 25.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi nisan ayında ektiği karpuzları kışın hasat etti.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan çiftçi Mesude Helvacı, nisan ayında ektiği karpuzları kasım ayında hasat etmeye başladı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi nisan ayında ektiği karpuzları kışın hasat etti.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan çiftçi Mesude Helvacı, nisan ayında ektiği karpuzları kasım ayında hasat etmeye başladı. Yaz meyvesi olarak bilinen karpuzun sonbaharda hasat edilmesi dikkat çekerken, karpuzların dayanıklı bir tür olduğunu belirten Helvacı, "Bu karpuzları, yeşil karpuz tohumlarından diktim. Üç kök bostandan bir traktör karpuz aldık. Halen daha yemekteyiz. Tadı çok güzel, dayanıklı bir tür. Kasım ayındayız ama halen ürün veriyor. Ama son günlerde sabahları oluşan kırağı nedeniyle artık kurumaya başladı. Son hasadımızı yaptık" dedi.
Eski tohumların mutlaka korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Gerçekten eski bir cins olan yerli karpuz tohumlarından yetiştirilen karpuzları tadı bir başka olmakta. Yerli karpuzlarımız dayanıklı olmasının yanında, verimi ve tadı da farklı olmaktadır. Bu nedenle yerli tip olan bu karpuzların tohumları alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasında yarar vardır" diye konuştu.

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