Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanak fiyatı ve kalitesiyle üreticiyi sevindirdi

İBRAHİM YOZOĞLU - Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde bu sezon ekilen ıspanak, kalitesi, rekoltesi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İçerdiği vitaminler nedeniyle kış sofralarının vazgeçilmez sebzelerinin başında gelen ve Geyve'de yaklaşık bin dekar alanda yetiştirilen ıspanağın hasadı, ilçeye bağlı Bayat Mahallesi'nde kadınlar tarafından yapılıyor.

Ekiminden itibaren kısa sürede yetişmesi, yılda 3-4 kez ürün alınabilmesi nedeniyle çiftçilerin en çok tercih ettiği ürün olan ıspanağın ekimini, ilaçlamasını ve gübrelemesini ise erkekler yapıyor.

Aile bütçelerine katkı sağlamak için zorlu hava koşullarında dahi sabahın ilk ışıklarında tarlalara giden kadınların topladıkları ıspanaklar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentin sebze haline gönderiliyor.

- "Bu yıl güzel talep var"

Ispanak tüccarı Rasim Demir, AA muhabirine, Bayat Mahallesi'nde yıllardan beri ıspanak yetiştirdiğini söyledi.

Eylül-ekim aylarında ekilen ıspanağın hasadının yapıldığını belirten Demir, "Havanın güzel olduğu zamanlar kesim güzel oluyor, yağmurda hasat daha zahmetli. Ispanaklarımızın kalitesi, lezzeti güzel. İstanbul, Ankara ve Bursa pazarlarına gidiyor. Bu yıl güzel talep var, geçen seneki gibi değil. Geçen yıl çok zarar ettik. Bu yıl talep de güzel ürünlerimiz de çok iyi. Türkiye'nin en verimli toprakları burası. Yılda 3-4 kez mahsul alabiliyoruz." diye konuştu.