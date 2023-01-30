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"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor

30.01.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor.

  1. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Daha sonra tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildi, alanda hazır bulunan askeri birlikler tanıtıldı.

Mehmetçiğin komando marşı okuduğu programda, Azerbaycan, İtalya ile Kosova birlikleri ise operasyonlarda kullandıkları teçhizatlar hakkında bilgi verdi.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu personeli de alanda senaryo gereği çığ altında kalan kişiyi kurtarma çalışması yaptı.

Senaryo gereği çığ düşen bölgede yapılan faaliyete, arama kurtarma köpekleri "Sıla" ve "Manas" da katıldı.

Tatbikata Kosova'dan katılan askeri birliğin komutanı Kushtrim Hoxha, kış tatbikatında bulunmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Muhsin Ağçay ile gazi yakınları ve lise öğrencileri de tatbikatı izledi.

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Anahtar Kelimeler:
türk silahlı kuvvetleri

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