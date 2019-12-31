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  4. Kış tatili için bulunmaz bir atmosfer: Çambaşı Yaylası! Çambaşı Yaylası bungalov fiyatları ve bölgenin özellikleri

Kış tatili için bulunmaz bir atmosfer: Çambaşı Yaylası! Çambaşı Yaylası bungalov fiyatları ve bölgenin özellikleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Ordu'nun Çambaşı Yaylası kış sporları tutkunları için saklı cennet. Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, bölgeye yapılan yatırımların ardından ziyaretçilerini benzersiz bir doğayla buluşturuyor. Bungalov evlerde konaklayan turistler, karlarla kaplı yaylada keyifli anlar geçiriyor. İşte Çambaşı Yaylası'ndan görenleri mest eden görüntüler...

GİDİŞ
İstanbul
2020-01-07 20:45:00
Ordu-Giresun
2020-01-08 21:35:00
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Ordu-Giresun
2020-01-14 09:50:00
İstanbul
2020-01-15 00:10:00
7050 TL
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GİDİŞ
İstanbul
2020-01-07 02:30:00
Ordu-Giresun
2020-01-07 09:20:00
DÖNÜŞ
Ordu-Giresun
2020-01-14 12:40:00
İstanbul
2020-01-14 14:45:00
5716.99 TL
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GİDİŞ
İstanbul
2020-01-07 20:45:00
Ordu-Giresun
2020-01-08 21:35:00
DÖNÜŞ
Ordu-Giresun
2020-01-14 21:30:00
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2020-01-14 23:05:00
4426.99 TL
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘3 ay değil, 12 ay Ordu’ sloganıyla başlatılan turizm çalışmaları kapsamında yıl boyunca turizmin yaşanması ve özellikle kış turizmin canlandırılması adına Ordu’da önemli yatırımlara imza atılıyor. Bu kapsamda denize ve havaalanına en yakın olma özelliğine sahip olan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde inşa edilen 12 adet bungalov, kış aylarında kayak sporu yapmak ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için sezona hazır hale getirildi.

DOĞA İLE İÇ İÇE BUNGALOVLAR

Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan 12 adet bungalov, süit ve standart odalarıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. Mevsim şartlarına uygun yalıtımla yapılan evler dubleks ve asma katlı olarak iki tip inşa edildi. Çam ağaçları arasında yapılan evler kayak yapanların kuşbakışı izlenebileceği bir konumda yer alıyor. Bir evde bulunması gereken tüm eşyaların bulunduğu bungalovlar vatandaşlara doğa ile iç içe konforlu konaklama imkânı sağlayacak.

ÇAMBAŞI YAYLASI BUNGALOV FİYATLARI DA BELİRLENDİ

Sezona hazır hale getirilen bungalovların standart odaları diğer turizm merkezlerinden daha ucuz olarak belirlendi, Buna göre bungalov evlerin fiyatı hafta içi 500 TL, hafta sonu 600 TL, süit odaları ise hafta içi 600 TL, hafta sonu 750 TL olarak belirlendi. Standart odalarda en fazla 5 kişi konaklayabilirken süit odalarda ise 4 kişi konaklayabilecek. Extra kişi başı günlük 145 TL fix bedeli alınıyor. Günlük sınırsız telesiyej, kayak takımı, 3 öğün fix menü (günün yemekleri) fiyata dâhil olarak belirlendi. Yılbaşı, resmî tatil ve sömestr tatil günlerinde de hafta sonu fiyat tarifesi uygulanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çambaşı Yaylası ordu kış Tatil

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