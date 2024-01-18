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Kış turizm merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilinde kayakseverleri ağırlayacak

AA AA
18.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki konaklama tesisleri yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek.

Geçen hafta yağan karla kayak sezonunun açıldığı Uludağ'daki 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerde yarıyıl tatili için rezervasyonlar devam ediyor.

Son yıllarda karın geç yağması nedeniyle turizm sezonunun kısa sürdüğü Uludağ'da, işletmeciler 2024'ün verimli geçeceğine inanıyor.

Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'ın iki farklı yerleşim bölgesindeki otellerde konaklayanlar, 300 ila 1980 metre uzunluklarındaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu yapabiliyor.

"BU SAATTEN İTİBAREN HERHANGİ BİR PROBLEM OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Uludağ'da hizmet veren bir otelin müdürü Kuzey Uygun, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla bölgedeki otellerin tam doluluğa ulaştığını söyledi.

Uygun, son 3 yıldır kayak sezonunda Uludağ'daki turizmcilerin umduğunu bulamadığına dikkati çekerek, "Bu yıl ise sezonumuz başladı, korkulan olmadı. Yeterli seviyede kar yağışımız oldu, pistlerimiz de açıldı. Buradan tüm turizm paydaşlarımıza da hayırlı uğurlu sezonlar diliyorum. Doluluk oranlarımız şu an için yüzde 100. sömestir döneminde de yüzde 70 dolulukta olsak da rezervasyonlarımız devam ediyor. Yani 15 günlük süreçteki yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Uludağ'da rezervasyonların kar durumuna göre anlık değiştiğini vurgulayan Uygun, "Bu saatten itibaren herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Zaten hava durumu da önümüzdeki günlerde kar yağışını gösteriyor." diye konuştu.

"2 SAATTE KAYAK ÖĞRETİYORUZ"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da Uludağ'da bu sene ilk karın kasımda yağdığını anımsattı.

Ocak ayının ilk haftasından sonra Uludağ'ın yeniden karla buluştuğunu dile getiren Usta, "Şu an kış turizminde bir patlama var. Önümüzde sömestir tatili var ve biz iyi bir başlangıç yapıyoruz. Uludağ şu an tıklım tıklım. Buradaki işletmeciler için sevindirici bir durum." ifadesini kullandı.

Usta, salgın ve deprem felaketi nedeniyle son birkaç yılı verimsiz geçirdiklerini belirterek, "Bu sezon herhalde umduğumuzu bulacağız. İnşallah iyi gidecektir. Şu an Türkiye'de 400 kayak öğretmeni var. Bunların 200'ü Uludağ'da. Kaya için hazırız. 2 saatte kayak öğretiyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ kayak yarıyıl tatili

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