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Kış turizminde tatilciler Uludağ'ı tercih etti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Kış turizmi denince akla ilk gelen merkezler arasında yer alan Uludağ, kışı yüzde 100 doluluk oranıyla karşıladı. Sezonun ilk haftasından büyük ilgi gören turizm bölgesinde yılbaşı ve yarıyıl tatilinde de yoğunluk bekleniyor.

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Birinci ve ikinci yerleşim bölgelerindeki 17 otelde 5 bin 500'e yakın yatak kapasitesine sahip bulunan Uludağ'a, sezonun açıldığı 15 Aralık'tan itibaren yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başladı.

Uludağ'da yılbaşı ve yarıyıl tatilinde de yoğunluk bekleniyor.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'daki otellerin aralık ayı gelir gelmez hazırlıklara başladığını söyledi.

Tesislerin açıldığını ifade eden Yazıcı, oteller bölgesine mevsimin ilk karının 1 Aralık'ta düştüğünü belirtti.

Sezonun 15 Aralık'ta açıldığı bölgede kar kalınlığının 20 santimetre civarında olduğunu dile getiren Yazıcı, "Şu anda her şey iyi gidiyor. İki tane pist açık. Kayak yapılabiliyor. Şu anda kar yağışı yok ancak önümüzdeki hafta yağış olacak. Yağışla birlikte Uludağ bu sezonu iyi geçirecek gibi gözüküyor." dedi.

Yazıcı, kar yağışıyla birlikte zirvedeki pistlerin sportif faaliyetlere daha uygun hale gelmesini umduklarını söyledi.

Tatil dönemi olmamasına rağmen hem yurt içinden hem de yurt dışından turistlerin Uludağ'a ilgisinin devam ettiğini belirten Yazıcı, "Sezonun ilk haftasında, bu hafta sonu için otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Turizmcilerimiz şu anda gösterilen ilgiden gayet memnun. Hafta sonları günübirlikçilerin de gelmesiyle oteller bölgesinde yoğunluk oluyor." diye konuştu.

'AMACIMIZ GEÇEN YILKİ TURİST SAYISINI GEÇMEK'

Ersin Yazıcı, Uludağ'ın teleferiğiyle de ünlü bir kış turizm merkezi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Orta Doğu ülkelerinden gelen turistler her mevsim teleferiğe biniyor ve Uludağ'a çıkıyor. Bu sene Uludağ'a yabancı turistlerden de yoğun ilgi bekliyoruz. Yılbaşında özellikle Rus turistlerden önemli talep var. Otellerimiz yılbaşı ve sömestir tatiline hazırlık yapıyor. Karın biraz geç yağmasına rağmen güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah sezonumuz güzel devam eder. Amacımız, geçen yılki turist sayısını geçmek. Her yıl daha iyi olmak istiyoruz."

Yazıcı, bu sezon da oteller bölgesinde festivaller düzenleneceğini, bu sayede zirveye gelen ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ kış turizmi otel

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