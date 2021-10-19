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Aniden misafir mi geldi? Şipşak hazırlayabileceğiniz fincanda kek tarifi

19.10.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eve gelen misafirleri ağırlarken olmazsa olmaz tatlılardan bir tanesi olan kek, pek çok şekilde hazırlanabilir. Beklenmedik anda gelen misafirlerinize sunabileceğiniz bir tatlı arıyorsanız, bu fincanda kek tarifini mutlaka deneyin. İşte karşınızda çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz, lezzetine doyamayacağınız fincanda kek tarifi.

Aniden misafir mi geldi? Şipşak hazırlayabileceğiniz fincanda kek tarifi

Kek, her evde mutlaka yenen ve en sevilen tatlı hamur işlerinden bir tanesi. Özellikle misafirlere sunulan kek, ani bir misafir geldiğinde günün kurtarıcısı olabilir. Hal böyle olunca da çabucak hazırlanabilecek bir kek tarifi bilmek gerekir. Merak etmeyin, sizler için hazırladığımız bu fincanda kek tarifi, lezzetiyle hem sizi hem de aniden gelen misafirleri büyüleyecek ve misafirleriniz bu tarifi sizden mutlaka isteyecek. Karşınızda hazırlanışı oldukça hızlı ve basit olan ve tadı damakta kalan, tatlı mı tatlı fincanda kek tarifi.

FİNCANDA KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 çay bardağı un

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 3 tatlı kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı damla çikolata

  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN(İSTEĞE BAĞLI)

  • Bir paket frambuaz sosu

  • Frenk üzümü

  • File badem

HAZIRLANIŞI

  • Bir kabın içine yumurta ile toz şekeri alıp karışım beyazlaşıncaya kadar mikserle çırpmaya başlayın.

  • Sonrasında karışıma ayçiçeği yağı ve sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Damla çikolataları kakaoyla harmanlayın. Sonra üzerine kabartma tozu ve elenmiş unu ekleyin ve karıştırın.

  • Kakaolu karışımı, önceki karışıma ekleyip mikserle çırpmaya devam edin.

  • Keklerin yapılacağı fincanların içini ayçiçeği yağıyla yağlayın.

  • İnce tabanlı bir tencere alın ve içerisine fincanları dizin. Daha sonra fincanların yarısına kadar tencereye ılık su doldurun.

  • Pişirme sırasında su buharının kek harcına gelmemesine dikkat edin. Bunu önlemek için fincanların üstünü temiz mutfak bezi ile örtün.

  • Keki, su kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Su kaynamaya başladığında ateşi kısın ve kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

  • Sonrasında tencerenin kapağını açmadan kekleri 10 dakika kadar dinlendirin.

  • Hazır olan keklerin üzerine istediğiniz ürünleri yerleştirin.

  • Kekleri fincanda ya da servis tabağında ters çevirip servis edin. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
kek tarifi
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