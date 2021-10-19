Aniden misafir mi geldi? Şipşak hazırlayabileceğiniz fincanda kek tarifi

Kek, her evde mutlaka yenen ve en sevilen tatlı hamur işlerinden bir tanesi. Özellikle misafirlere sunulan kek, ani bir misafir geldiğinde günün kurtarıcısı olabilir. Hal böyle olunca da çabucak hazırlanabilecek bir kek tarifi bilmek gerekir. Merak etmeyin, sizler için hazırladığımız bu fincanda kek tarifi, lezzetiyle hem sizi hem de aniden gelen misafirleri büyüleyecek ve misafirleriniz bu tarifi sizden mutlaka isteyecek. Karşınızda hazırlanışı oldukça hızlı ve basit olan ve tadı damakta kalan, tatlı mı tatlı fincanda kek tarifi.

FİNCANDA KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 çay bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3 tatlı kaşığı kakao

2 yemek kaşığı damla çikolata

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN(İSTEĞE BAĞLI)

Bir paket frambuaz sosu

Frenk üzümü

File badem

HAZIRLANIŞI