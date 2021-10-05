Tadına doyamayacaksınız! Kış meyveleriyle yapabileceğiniz 3 farklı reçel tarifi

Sevdiğiniz o mis kokulu kış meyveleriyle birbirinden lezzetli reçeller yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Daha önce denemediğiniz ve tadına doyamayacağınız farklı reçel tariflerini sizler için paylaşıyoruz. İşte kış gelse de yesek dediğiniz meyvelerden yapabileceğiniz 3 farklı reçel tarifi...

BAL KABAĞI REÇELİ

MALZEMELER

Yarım kilogram bal kabağı

2.5 su bardağı şeker

1 litre su

Yarım limonun suyu

KİREÇ KAYMAĞI İÇİN

150 gram sönmemiş kireç

2,5 litre soğuk su

HAZIRLANIŞI

Sönmemiş kireç ile soğuk suyu bir tencerede karıştırın.

Kireç eridikten sonra 3 saat bekletin.

3 saatin ardından suyun yüzeyinde oluşan tabakayı alın.

Daha sonra suyu süzün.

Bal kabaklarını soyun ve küp küp dilimleyin.

Kireç suyunda kabakları 4 saat bekletin.

Tekrar bol su ile durulayın.

Bir tencereye toz şeker ve su ekleyin.

urup kıvamına gelene kadar kaynatın.

Kabakları da ekleyin ve reçel kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce limon suyu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatın.

CEVİZ REÇELİ

MALZEMELER

1 kilogram olgunlaşmamış ceviz

1 su bardağı kireç kaymağı

1 kilogram şeker

6 su bardağı su

5 adet karanfil

1 çorba kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Ceviz kabuklarını çok ince olacak şekilde soyun.

Büyük bir kavanoza koyun ve üzerlerine gelecek kadar suyla doldurun.

2 gün boyunca bekletin.

Daha sonra günde 3 kere suyunu değiştirerek 7 gün bekletin.

Sudan çıkardığınız cevizleri 1 gün boyunca kireç kaymağına yatırın.

Cevizleri yıkayın ve yumuşayıncaya kadar normal suda bekletip soğuk suya atın.

Cevizleri kürdana delerek içlerindeki acı suyun çıkmasını sağlayın.

Bir tencerede su, şeker ve limon ile şerbet hazırlayın.

Cevizleri karanfillerle birlikte şerbetin içine atın.

Reçel kıvamına gelince üzerini örterek 1 gün boyunca güneşin altında bekletin.

Cevizleri kenara alın.

Şerbeti koyu bir kıvam alana kadar kaynatıp cevizleri içine atın.

Reçel soğuyunca kavanozlara koyup buzdolabında saklayın.

TURUNÇ REÇELİ

MALZEMELER

2 kilogram turunç

1,5 su bardağı şeker

Yarım limonun suyu

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI