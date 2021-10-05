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Tadına doyamayacaksınız! Kış meyveleriyle yapabileceğiniz 3 farklı reçel tarifi

04.10.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik reçellerden sıkıldıysanız ve yeni lezzetler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sevdiğimiz o lezzetli kış meyvelerine de kavuşma zamanı geldi. Peki sevdiğiniz meyveleri farklı şekilde değerlendirmeye ne dersiniz? Kış meyveleriyle yapabileceğiniz birbirinden lezzeti reçel tariflerini sizler için derledik.

Tadına doyamayacaksınız! Kış meyveleriyle yapabileceğiniz 3 farklı reçel tarifi

Sevdiğiniz o mis kokulu kış meyveleriyle birbirinden lezzetli reçeller yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Daha önce denemediğiniz ve tadına doyamayacağınız farklı reçel tariflerini sizler için paylaşıyoruz. İşte kış gelse de yesek dediğiniz meyvelerden yapabileceğiniz 3 farklı reçel tarifi...

BAL KABAĞI REÇELİ

MALZEMELER

  • Yarım kilogram bal kabağı

  • 2.5 su bardağı şeker

  • 1 litre su

  • Yarım limonun suyu

KİREÇ KAYMAĞI İÇİN

  • 150 gram sönmemiş kireç

  • 2,5 litre soğuk su

HAZIRLANIŞI

  • Sönmemiş kireç ile soğuk suyu bir tencerede karıştırın.

  • Kireç eridikten sonra 3 saat bekletin.

  • 3 saatin ardından suyun yüzeyinde oluşan tabakayı alın.

  • Daha sonra suyu süzün.

  • Bal kabaklarını soyun ve küp küp dilimleyin.

  • Kireç suyunda kabakları 4 saat bekletin.

  • Tekrar bol su ile durulayın.

  • Bir tencereye toz şeker ve su ekleyin.

  • urup kıvamına gelene kadar kaynatın.

  • Kabakları da ekleyin ve reçel kıvamına gelinceye kadar pişirin.

  • Ocaktan almadan önce limon suyu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatın.

CEVİZ REÇELİ

MALZEMELER

  • 1 kilogram olgunlaşmamış ceviz

  • 1 su bardağı kireç kaymağı

  • 1 kilogram şeker

  • 6 su bardağı su

  • 5 adet karanfil

  • 1 çorba kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Ceviz kabuklarını çok ince olacak şekilde soyun.

  • Büyük bir kavanoza koyun ve üzerlerine gelecek kadar suyla doldurun.

  • 2 gün boyunca bekletin.

  • Daha sonra günde 3 kere suyunu değiştirerek 7 gün bekletin.

  • Sudan çıkardığınız cevizleri 1 gün boyunca kireç kaymağına yatırın.

  • Cevizleri yıkayın ve yumuşayıncaya kadar normal suda bekletip soğuk suya atın.

  • Cevizleri kürdana delerek içlerindeki acı suyun çıkmasını sağlayın.

  • Bir tencerede su, şeker ve limon ile şerbet hazırlayın.

  • Cevizleri karanfillerle birlikte şerbetin içine atın.

  • Reçel kıvamına gelince üzerini örterek 1 gün boyunca güneşin altında bekletin.

  • Cevizleri kenara alın.

  • Şerbeti koyu bir kıvam alana kadar kaynatıp cevizleri içine atın.

  • Reçel soğuyunca kavanozlara koyup buzdolabında saklayın.

TURUNÇ REÇELİ

MALZEMELER

  • 2 kilogram turunç

  • 1,5 su bardağı şeker

  • Yarım limonun suyu

  • 2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Turunç kabuklarını soyun.

  • Şerit halinde kestiğiniz kabukları yuvarlayarak iğne yardımıyla bir ipe dizin.

  • Kaynar su içerisinde 7-8 dakika bekletin.

  • 3-4 saat şekerde bekletin ardından kaynatın.

  • Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatın.
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