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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, müşteri sadakat programlarına ilişkin rehber hazırladı

16.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgili taraflar, kamuoyunun görüşüne sunulan rehber taslağı hakkında görüş ve değerlendirmelerini, 16 Temmuz'a kadar KVKK'ye gönderebilecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), işletmelerin müşteri bağlılığını geliştirmeye yönelik kullandıkları sadakat programları hakkında "Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı" hazırladı.

KVKK'den yapılan açıklamada, sadakat programlarının, pek çok sektörde faaliyet gösteren işletme tarafından kullanıldığı, işletmelerin bu yolla müşterilere yönelik çeşitli promosyonlarını sunma amacıyla kişisel verileri işlediği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili tarafların, kamuoyunun görüşüne sunulan rehber taslağı hakkında görüş ve değerlendirmelerini, 16 Temmuz'a kadar KVKK'ye gönderebilecekleri belirtildi.

"Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı"nda, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında, sadakat programlarına dair gelişmelerle kişilerin hangi kişisel verilerinin işlendiğine, verilerin işlenmesinin hangi hukuka uygunluk nedenleri kapsamında değerlendirilebileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Sadakat programları çerçevesinde işlenen kişisel verilerin genel ilkeler bağlamında ele alınması, aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlularınca yerine getirilmesinde sadakat uygulamaları çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama örnekleri de rehberde yer buldu.

Rehberde, sadakat programlarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda da tavsiyelerde bulunuldu.

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