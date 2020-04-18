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Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek

MUĞLA HABERLERİ  | 18.04.2020 13:25 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteği sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle valilik kararıyla durduruldu.

Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteği sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle valilik kararıyla durduruldu. ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteği sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasının ardından devam edecek.
13 ilçede vatandaşa destek veriliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi kovid-19 salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor. Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyor. Dağıtımı devam eden gıda ve hijyen malzemesi paketleri 13 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılıyor.
Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek
Muğla Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı ‘Gıda ve hijyen paketi’ desteğinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Valilik kararıyla durduruldu. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz gıda ve hijyen kolisi dağıtımlarımız kısıtlama nedeniyle Valilik kararıyla durdurulmuştur” denildi.

Kısıtlama kalkınca dağıtımlar devam edecek

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