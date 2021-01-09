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Kısıtlamada Bolu'daki sokak hayvanları unutulmadı

09.01.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamada Bolu'daki sokak hayvanları unutulmadı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, hayvanseverler tarafından besleniyor.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi ile Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ve Bolpati Derneği kısıtlama sebebiyle boş kalan sokaklarda yaşayan kedi, köpek ve kuşların düzenli olarak beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Belediyeye bağlı hayvan hastanesi ekiplerince kentin çeşitli yerlerinde bulunan besleme alanlarına çok miktarda yem, mama ve su bırakılırken, hayvansever dernekleri ise kendi imkanları doğrultusunda kentteki sokak hayvanlarının beslenmesini üstleniyor.

BOLHAYKO üyeleri, il merkezinde 100'ün üzerinde kedi ve köpeğin yanı sıra Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'nin avlusundaki güvercinlerin beslenmesi için emek harcıyor.

Dernek üyeleri, gerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gerekse de diğer yardımsever kurumlar ile vatandaşların kendilerine verdikleri yemleri güvercinlerin beslenmesi için kullandı.

BOLHAYKO Başkanı Ayşe Atılgan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu günlerinde BOLHAYKO, Bolpati ve Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesinin sokaktaki tüm hayvanları el birliğiyle beslediğini söyledi.

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