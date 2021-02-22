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Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi

22.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi

Sakarya’da sokak kısıtlamalarını ihlal eden 153 kişiye toplamda 206 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor.

Sakarya’da sokak kısıtlamalarını ihlal eden 153 kişiye toplamda 206 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamalarında ihlalleri önlemek adına denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde son 7 günde kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 153 kişiye toplamda 206 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamaları ihlal eden 153 kişiye 206 bin TL ceza kesildi

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