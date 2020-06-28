YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kayseri’de bu sabah başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen kazada B.Ç.’nin kullandığı 38 BU 291 plakalı otomobil, Kemal U.’nun kullandığı motosiklete çarptı.

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kayseri’de bu sabah başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen kazada B.Ç.’nin kullandığı 38 BU 291 plakalı otomobil, Kemal U.’nun kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Kemal U. olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı Kemal U. tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:09
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.